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Цены на топливо растут. Подорожает ли проезд в Киеве: ответ КГГА

Фото: первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Городская власть Киева приняла решение пока не поднимать цены на проезд в общественном транспорте. Данный вопрос будет решаться, учитывая платежеспособность жителей столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника в эфире телемарафона.

По его словам, на ценообразование влияет стоимость топлива и других расходных материалов, однако, несмотря на подорожание, проезд в городском общественном транспорте останется неизменным.

"Динамичная история в части цен. Поднимается цена на топливо, на другие горюче-смазочные материалы, но при формулировке цены на проезд мы будем рассматривать вопрос платежеспособности людей. Пока принято решение не возвращаться к поднятию тарифа. Мы постоянно мониторим эту ситуацию и, я надеюсь, что в ближайшее время возвращаться к этому вопросу не будем", - отметил Поворозник.

Напомним, в Киеве с 21 мая вырастут цены на проезд в частных маршрутках. Стоимость подскочит до 15 гривен.

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Киев