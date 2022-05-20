RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ціни на паливо зростають. Чи подорожчає проїзд у Києві: відповідь КМДА

Фото: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міська влада Києва прийняла рішення поки що не піднімати ціни на проїзд у громадському транспорті. Дане питання буде вирішуватися з огляду на платоспроможність жителів столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника в ефірі телемарафону.

За його словами, на ціноутворення впливає вартість палива та інших матеріалів, проте, не дивлячись на здорожчання, проїзд у міському громадському транспорті залишиться незмінним.

"Динамічна історія в частині цін. Піднімається ціна на пальне, на інші паливно-мастильні матеріали, але при формулюванні ціни на проїзд ми будемо розглядати питання платоспроможності людей. Поки що прийнято рішення не повертатися до підняття тарифу. Ми постійно моніторимо цю ситуацію і, я сподіваюсь, що найближчим часом повертатися до цього питання не будемо", - зазначив Поворозник.

Нагадаємо, у Києві з 21 травня виростуть ціни на проїзд у приватних маршрутках. Вартість підскочить до 15 гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ