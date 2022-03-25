UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Цены на сталь в Европе резко выросли после вторжения Россию в Украину

Фото: цены на сталь резко выросли после вторжения Россию в Украину (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Стремительный рост европейских цен на сталь может продолжиться. Вторжение России в Украину нарушило логистику, спровоцировало санкции и вызвало стремительный рост цен на энергоносители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Россия занимает пятое место в мире по производству стали, а Украина 14-е место. На них приходится пятая часть импорта в Европейский Союз.

Европейские цены на горячекатаный рулон (HRC) выросли почти на 40% за последние три недели. Цены в Северной Америке и Китае также выросли, но гораздо меньше, примерно на 7-8%.

"Конечно, похоже, что цены продолжат расти в краткосрочной перспективе. Мы прогнозируем, что цены снова подскочат к концу этого месяца и в апреле", - сказала аналитик Кайе Аюб из консалтинговой компании MEPS International.

Россия и Украина занимают лидирующие позиции на мировом рынке стали благодаря значительному экспорту, особенно в Европу.

Несмотря на то, что западные страны не применяли санкции конкретно к российским сталелитейным компаниям, проблемы с логистикой и косвенное воздействие санкций привели к сбоям в бизнесе и поставках.

Помимо опасений по поводу потери поставок из России и Украины, Европе также приходится бороться с ростом цен на энергоносители из-за войны. Сектор уже боролся с высокими затратами на энергию, когда вторжение России в Украину в конце февраля спровоцировало новый скачок цен на нефть и газ, что привело к росту цен на электроэнергию. Электропечи для производства стали составляют чуть более 40% производства в Европе, что выше, чем в других регионах.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз