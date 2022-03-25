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Ціни на сталь в Європі різко зросли після вторгнення Росію в Україну

Фото: ціни на сталь різко зросли після вторгнення Росію в Україну (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Стрімке зростання європейських цін на сталь може продовжитися. Вторгнення Росії в Україну порушило логістику, спровокувало санкції і викликало стрімке зростання цін на енергоносії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Росія займає п'яте місце у світі з виробництва сталі, а Україна 14-е місце. На них припадає п'ята частина імпорту в Європейський Союз.

Європейські ціни на гарячекатаний рулон (HRC) зросли майже на 40% за останні три тижні. Ціни в Північній Америці та Китаї також зросли, але набагато менше, приблизно на 7-8%.

"Звичайно, схоже, що ціни продовжать зростати в короткостроковій перспективі. Ми прогнозуємо, що ціни знову підскочать до кінця цього місяця і в квітні", - сказала аналітик Кайе Аюб з консалтингової компанії MEPS International.

Росія і Україна займають лідируючі позиції на світовому ринку сталі завдяки значному експорту, особливо в Європу.

Незважаючи на те, що західні країни не застосовували санкції конкретно до російських сталеливарних компаній, проблеми з логістикою і непрямий вплив санкцій призвели до збоїв в бізнесі і поставках.

Крім побоювань з приводу втрати поставок з Росії та України, Європі також доводиться боротися зі зростанням цін на енергоносії через війну. Сектор вже боровся з високими витратами на енергію, коли вторгнення Росії в Україну в кінці лютого спровокувало новий стрибок цін на нафту і газ, що призвело до зростання цін на електроенергію. Електропечі для виробництва сталі складають трохи більше 40% виробництва в Європі, що вище, ніж в інших регіонах.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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