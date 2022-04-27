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Цены на СПГ в Азии резко выросли после прекращения Россией поставок в Польшу и Болгарию

Фото: Цены на газ в Азии резко выросли (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Спотовые цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии подскочили в среду, 27 апреля, на 16%. Это произошло после того, как Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Российский "Газпром" приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию из-за их отказал платить в рублях, спровоцировав экономическую войну с Европой в ответ на западные санкции, введенные за вторжение Москвы в Украину.

Опасения, что могут пострадать другие страны, в частности Германия, промышленный центр Европы, который в 2021 году зависел от России в плане импорта газа более чем на 50%, привели к резкому росту цен на газ и усилили опасения по поводу глобальных экономических последствий войны России против Украины.

Аналитики ожидают, что Польша увеличит импорт СПГ со всей Европы, что приведет к росту цен.

Цена на газ в Нидерландах TTF в мае, европейский эталон, выросла примерно до 36,60 долларов/млн БТЕ на предыдущих торгах.

Европейские цены на газ в течение некоторого времени сохраняли премию азиатским спотовым ценам на СПГ, чтобы привлечь больше грузов СПГ в регион.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Цена на газ