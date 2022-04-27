RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ціни на СПГ в Азії різко зросли після припинення Росією поставок до Польщі та Болгарії

Фото: ціни на газ в Азії різко зросли (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Спотові ціни на скраплений природний газ (СПГ) в Азії підскочили в середу, 27 квітня, на 16%. Це сталося після того, як Росія припинила постачання газу до Польщі та Болгарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Російський "Газпром" призупинив поставки газу в Польщу і Болгарію через їх відмовив платити в рублях, спровокувавши економічну війну з Європою у відповідь на західні санкції, введені за вторгнення Москви в Україну.

Побоювання, що можуть постраждати інші країни, зокрема Німеччина, промисловий центр Європи, який в 2021 році залежав від Росії в плані імпорту газу більш ніж на 50%, призвели до різкого зростання цін на газ і посилили побоювання з приводу глобальних економічних наслідків війни Росії проти України.

Аналітики очікують, що Польща збільшить імпорт СПГ з усієї Європи, що призведе до зростання цін.

Ціна на газ у Нідерландах TTF у травні, Європейський еталон, зросла приблизно до 36,60 доларів / млн БТЕ на попередніх торгах.

Європейські ціни на газ протягом деякого часу зберігали премію азіатським спотовим цінам на СПГ, щоб залучити більше вантажів СПГ в регіон.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціна на газ