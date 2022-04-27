Ціни на СПГ в Азії різко зросли після припинення Росією поставок до Польщі та Болгарії

Російський "Газпром" призупинив поставки газу в Польщу і Болгарію через їх відмовив платити в рублях, спровокувавши економічну війну з Європою у відповідь на західні санкції, введені за вторгнення Москви в Україну.

Побоювання, що можуть постраждати інші країни, зокрема Німеччина, промисловий центр Європи, який в 2021 році залежав від Росії в плані імпорту газу більш ніж на 50%, призвели до різкого зростання цін на газ і посилили побоювання з приводу глобальних економічних наслідків війни Росії проти України.

Аналітики очікують, що Польща збільшить імпорт СПГ з усієї Європи, що призведе до зростання цін.

Ціна на газ у Нідерландах TTF у травні, Європейський еталон, зросла приблизно до 36,60 доларів / млн БТЕ на попередніх торгах.

Європейські ціни на газ протягом деякого часу зберігали премію азіатським спотовим цінам на СПГ, щоб залучити більше вантажів СПГ в регіон.