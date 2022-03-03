Цены на нефть Brent побили рекорд впервые с 2013 года

По состоянию на 3 марта майские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 10,87 %, достигая 116,38 доллара за баррель.

Стоимость эталонной марки нефти Brent 24 февраля впервые с сентября 2014 года превысила 100 долларов за баррель. Ее цена продолжает расти и 2 марта уже превышала 110 долларов. Дорожает также и американская WTI.

После скачка Brent выше 100 долларов аналитическое агентство Rystad Energy прогнозирует, что мировые цены на нефть могут возрасти до 130 долларов за баррель к июню, если на фоне войны в Украине произойдет нарушение поставок российской нефти.

Отметим, что еще в январе 2022 года по данным биржи ICE, марка Brent на закрытии торгов 19 января стоила $88,4 за баррель, WTI – $88,5.