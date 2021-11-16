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Цены на проезд в Киеве вырастут до 20 гривен

Автор: Сергей Новиков

Цены на проезд в общественном транспорте Киева вырастут до 20 гривен. Столько будет стоить разовая поездка в метро и коммунальном наземном транспорте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Как заявил замглавы КГГА Николай Поворозник, одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) обойдется в 20 гривен в случае приобретения разового билета.

При оплате "Картой киевлянина" стоимость поездки будет составлять 12 гривен (для тех, у кого нет льготы на бесплатный проезд).

Для владельцев Kyiv Smart Card стоимость будет составлять от 15 до 20 гривен в зависимости от количества купленных поездок:

  • 15 гривен - при покупке 50 поездок
  • 20 гривен - при покупке 1-9 поездок

Остается также возможность покупки месячных проездных билетов со скидками. Одна поездка по проездному билету будет стоить от 14,20 гривен в зависимости от типа проездного. Также остаются в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24 часа, 48 и 72 часа.

Напомним, в октябре сообщалось, что Киев вслед за другими городами поднимет цены на проезд в общественном транспорте, но как оказалось, цены в столице будут самыми высокими в Украине.

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Киевметро