Цены на проезд в Киеве вырастут до 20 гривен

Цены на проезд в общественном транспорте Киева вырастут до 20 гривен. Столько будет стоить разовая поездка в метро и коммунальном наземном транспорте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
Как заявил замглавы КГГА Николай Поворозник, одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) обойдется в 20 гривен в случае приобретения разового билета.
При оплате "Картой киевлянина" стоимость поездки будет составлять 12 гривен (для тех, у кого нет льготы на бесплатный проезд).
Для владельцев Kyiv Smart Card стоимость будет составлять от 15 до 20 гривен в зависимости от количества купленных поездок:
Остается также возможность покупки месячных проездных билетов со скидками. Одна поездка по проездному билету будет стоить от 14,20 гривен в зависимости от типа проездного. Также остаются в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24 часа, 48 и 72 часа.
Напомним, в октябре сообщалось, что Киев вслед за другими городами поднимет цены на проезд в общественном транспорте, но как оказалось, цены в столице будут самыми высокими в Украине.