Цены на продукты в Украине: что больше всего подорожало с начала 2022 года

По данным статистического ведомства, по сравнению с декабрем 2021 года капуста подорожала на 46,3% до 17,0 гривен за килограмм, морковь - на 35,9% до 13,6 гривен за килограмм.

Кроме того, рыба мороженая подорожала на 18,0% 103,7 гривен за килограмм.

В то же время сахар подешевел на 1,5% до 27,1 гривен за килограмм, подсолнечное масло на 0,6% до 61,1 гривен за литр, крупа гречневая - на 0,3% до 47,6 гривен за килограм.

По данным Госстата, за январь с цены на водку выросли на 0,8% до 95,0 гривен за 0,5 литра. Украинское вино подорожало на 3,3% до 72,3 гривен за бутылку 0,75 литра, пиво подорожало на 2,3% до 19,6 гривен за бутылку, 0,5 литра. Сигареты премиум-класса подорожали на 4,3% до 69,8 гривен за пачку.