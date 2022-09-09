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Цены на продукты с начала года выросли на четверть: что дорожает быстрее всего

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Украина, Пятница 09 сентября 2022 15:46
Цены на продукты с начала года выросли на четверть: что дорожает быстрее всего Фото: некоторые продукты в Украине подорожали 60% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средние цены на продукты питания в августе 2022 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли 25,2%. Это выше общей инфляции, которая составила 19,5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего подорожали фрукты - на 60,2%, овощи - на 58,5%, рыба и рыбопродукты - на 33,1%, хлеб и хлебопродукты - на 29,0%, сахар - на 27,9%, макаронные изделия - на 24,8%.

Кроме того, масло подорожало на 17,8%, хлеб - на 16,5%, мясо и мясопродукты - на 16,2%, сыр и творог - на 14,2%, подсолнечное масло - на 13,8%, молоко на 9,1%.

В то же время яйца подешевели на 17,0%.

Цены на продукты с начала года выросли на четверть: что дорожает быстрее всего

Напомним, в годовом измерении (к августу 2021 года) инфляция в Украине ускорилась до 23,8%.

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Государственная служба статистики Цены на продукты
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