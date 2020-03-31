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Ціни на продукти в Києві почали знижуватися, - АМКУ

Новини » Економіка     31.03.2020 - 16:25
Ціни на продукти в Києві почали знижуватися, - АМКУ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ціни в супермаркетах почали знижуватися після синхронного зростання

Ціни на продукти харчування в Києві почали знижуватися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook директора Київського управління Антимонопольного комітету України (АМКУ) Олексія Хмельницького.

За його словами, ціни на продукти першої необхідності вирівнялися, а деякі з них навіть знизилися.

"Проте Київське територіального відділення продовжить своє розслідування для з'ясування, хто ж винен в антиконкурентних діях на ринку продовольчих товарів, які призвели до необґрунтованого та синхронного підвищення цін у першій половині березня: постачальники (оптовики), або торговельні мережі", - додав Хмельницький.

Ціни на продукти в Києві почали знижуватися, - АМКУ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що АМКУ відкрив справу проти оптових постачальників продуктів харчування і найбільших мереж продовольчих магазинів Києва за підвищення цін.

Крім того, сьогодні Антимонопольний комітет вимагав припинити рекламу ліків від коронавірусу. Зокрема, така реклама може вести в оману, оскільки згідно офіційної позиції ВООЗ та МОЗ України, на сьогодні немає підтверджених ліків від нового коронавірусу COVID-19.

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