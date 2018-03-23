Цены на популярные комплектации Hyundai Tucson становятся выгоднее

Только до конца апреля 2018 года в всех официальных дилерских центрах ООО «Хюндай Мотор Украина», дистрибьютора автомобилей марки Hyundai, действуют специальные цены на комплектации, пользующихся спросом, популярного кроссовера Tucson 2017 выпуска.



Только до конца апреля 2018 приобрести признан бестселлер марки Hyundai, кроссовер Tucson с бензиновым двигателем объемом 2.0 литров можно с выгодой до 60 000 гривен. Специальное ценовое предложение действует на следующие комплектации:

Комплектация Двигатель/КПП Привод Регулярная цена, грн. Специальная цена, грн. Comfort 2.0/6-AT передний 653 700 621 100 Express 2.0/6-AT передний 676 900 656 900 Trend 2.0/6-AT передний 731 900 711 900 Express 2.0/6-AT полный 716 200 696 200 Trend 2.0/6-AT полный 771 700 751 700 Style 2.0/6-АT полный 769 500 749 500 TOP 2.0/6-AT полный 859 800 799 800 TOP Panorama 2.0/6-AT полный 883 800 823 800

Также во всех официальных дилерских центрах в этот период действует чрезвычайно выгодное предложение на покупку популярной модели Hyundai Tucson в версии с турбодвигателем. Выгода при покупке кроссовера в этой модификации достигает 55 300 гривен.

Комплектация Двигатель/КПП Привод Регулярная цена, грн. Специальная цена, грн. Express 1.6/7-DCT полный 758 100 705 900 Style 1.6/7-DCT полный 803 200 752 100 TOP 1.6/7-DCT полный 885 200 830 800 TOP Panorama 1.6/7-DCT полный 908 900 853 600

Уже в начальной комплектации Hyundai Tucson Comfort входит широкий перечень опций:

• шесть подушек безопасности

• ABS + EBD

• система безопасности для пешеходов ACTIVE HOOD

• кондиционер с фильтром салона

• электромеханический усилитель руля (MDPS)

• электрообогрев зеркал заднего вида

• аудиосистема с дистанционным управлением на руле и 6 динамиками

• светодиодные габаритные фонари и противотуманные фары

• подогрев передних сидений

• кожаная обивка руля и рычага КПП

• датчик света

и другое оборудование.

В следующих комплектациях покупателю доступны такие опции, как подогрев задних сидений и руля, датчик дождя, электрорегулировка сиденья водителя, вентиляция передних сидений, электропривод багажной двери (система открывания Hands-free), датчик давления в шинах, мультимедийный комплекс с навигацией и 8-дюймовым монитором, светодиодные фары ближнего света и задние фонари, панорамный люк и многое другое.

Начиная с комплектации Express, кроссовер оснащается расширенным пакетом систем безопасности, в который входят:

• система электронного контроля устойчивости (ESC)

• система стабилизации движения VSM (Vehicle Stability Management)

• система помощи при экстренном торможении BAS (Brake Assist System)

• система удержания при старте на подъеме HAC (Hillstart Assist Control)

• система поддержки при спуске DBC (Downhill Brake Control)

Автомобили Hyundai Tucson можно приобрести в кредит на выгодных на рынке Украины условиях. Более подробно о кредитной программе Hyundai Finance можно узнать по ссылке - https://hyundai.com.ua/hyundai-finance.

Спешите! Количество акционных автомобилей ограничено.

* Предложение действует до 30 апреля 2018 во всей дилерской сети ООО «Хюндай Мотор Украина». Цены указаны с учетом НДС по состоянию на 19.03.2018 года. Продавец оставляет за собой право изменять цены на автомобили без предварительного уведомления.

Компания ТOВ «Хюндай Мотор Украина» - официальный дистрибьютор автомобилей всемирно известного бренда HYUNDAI в Украине. Дилерская сеть компании является одной из наиболее разветвленных, что позволяет предоставлять клиентам полный комплекс услуг по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей Hyundai на уровне лучших европейских и мировых стандартов.