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Цены на популярные комплектации Hyundai Tucson становятся выгоднее

НовостиНовости компаний    23.03.2018 - 15:24

Только до конца апреля 2018 года в всех официальных дилерских центрах ООО «Хюндай Мотор Украина», дистрибьютора автомобилей марки Hyundai, действуют специальные цены на комплектации, пользующихся спросом, популярного кроссовера Tucson 2017 выпуска.


Только до конца апреля 2018 приобрести признан бестселлер марки Hyundai, кроссовер Tucson с бензиновым двигателем объемом 2.0 литров можно с выгодой до 60 000 гривен. Специальное ценовое предложение действует на следующие комплектации:

Комплектация

Двигатель/КПП

Привод

Регулярная цена, грн.

Специальная цена, грн.

Comfort

2.0/6-AT

передний

653 700

621 100

Express

2.0/6-AT

передний

676 900

656 900

Trend

2.0/6-AT

передний

731 900

711 900

Express

2.0/6-AT

полный

716 200

696 200

Trend

2.0/6-AT

полный

771 700

751 700

Style

2.0/6-АT

полный

769 500

749 500

TOP

2.0/6-AT

полный

859 800

799 800

TOP Panorama

2.0/6-AT

полный

883 800

823 800

Также во всех официальных дилерских центрах в этот период действует чрезвычайно выгодное предложение на покупку популярной модели Hyundai Tucson в версии с турбодвигателем. Выгода при покупке кроссовера в этой модификации достигает 55 300 гривен.

Комплектация

Двигатель/КПП

Привод

Регулярная цена, грн.

Специальная цена, грн.

Express

1.6/7-DCT

полный

758 100

705 900

Style

1.6/7-DCT

полный

803 200

752 100

TOP

1.6/7-DCT

полный

885 200

830 800

TOP Panorama

1.6/7-DCT

полный

908 900

853 600

Уже в начальной комплектации Hyundai Tucson Comfort входит широкий перечень опций:
• шесть подушек безопасности
• ABS + EBD
• система безопасности для пешеходов ACTIVE HOOD
• кондиционер с фильтром салона
• электромеханический усилитель руля (MDPS)
• электрообогрев зеркал заднего вида
• аудиосистема с дистанционным управлением на руле и 6 динамиками
• светодиодные габаритные фонари и противотуманные фары
• подогрев передних сидений
• кожаная обивка руля и рычага КПП
• датчик света
и другое оборудование.

В следующих комплектациях покупателю доступны такие опции, как подогрев задних сидений и руля, датчик дождя, электрорегулировка сиденья водителя, вентиляция передних сидений, электропривод багажной двери (система открывания Hands-free), датчик давления в шинах, мультимедийный комплекс с навигацией и 8-дюймовым монитором, светодиодные фары ближнего света и задние фонари, панорамный люк и многое другое.

Начиная с комплектации Express, кроссовер оснащается расширенным пакетом систем безопасности, в который входят:

• система электронного контроля устойчивости (ESC)

• система стабилизации движения VSM (Vehicle Stability Management)

• система помощи при экстренном торможении BAS (Brake Assist System)

• система удержания при старте на подъеме HAC (Hillstart Assist Control)

• система поддержки при спуске DBC (Downhill Brake Control)

Автомобили Hyundai Tucson можно приобрести в кредит на выгодных на рынке Украины условиях. Более подробно о кредитной программе Hyundai Finance можно узнать по ссылке - https://hyundai.com.ua/hyundai-finance.

Спешите! Количество акционных автомобилей ограничено.

* Предложение действует до 30 апреля 2018 во всей дилерской сети ООО «Хюндай Мотор Украина». Цены указаны с учетом НДС по состоянию на 19.03.2018 года. Продавец оставляет за собой право изменять цены на автомобили без предварительного уведомления.

Компания ТOВ «Хюндай Мотор Украина» - официальный дистрибьютор автомобилей всемирно известного бренда HYUNDAI в Украине. Дилерская сеть компании является одной из наиболее разветвленных, что позволяет предоставлять клиентам полный комплекс услуг по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей Hyundai на уровне лучших европейских и мировых стандартов.

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