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Ціни на популярні комплектації Hyundai Tucson стають вигідніше

НовиниНовости компаний    23.03.2018 - 15:24

Тільки до кінця квітня 2018 року в усіх офіційних дилерських центрах ТОВ «Хюндай Мотор Україна», дистриб’ютора автомобілів марки Hyundai, діють спеціальні ціни на комплектації, що користуються попитом, популярного кросовера Tucson 2017 року випуску.

Тільки до кінця квітня 2018 року придбати визнаний бестселер марки Hyundai, кросовер Tucson з бензиновим двигуном об’ємом 2.0 літрів можна з вигодою до 60 000 гривень. Спеціальна цінова пропозиція діє на наступні комплектації:

Комплектація

Двигун/КПП

Привід

Регулярна ціна, грн.

Спеціальна ціна, грн.

Comfort

2.0/6-AT

передній

653 700

621 100

Express

2.0/6-AT

передній

676 900

656 900

Trend

2.0/6-AT

передній

731 900

711 900

Express

2.0/6-AT

повний

716 200

696 200

Trend

2.0/6-AT

повний

771 700

751 700

Style

2.0/6-АT

повний

769 500

749 500

TOP

2.0/6-AT

повний

859 800

799 800

TOP Panorama

2.0/6-AT

повний

883 800

823 800

Також в усіх офіційних дилерських центрах у цей період діє надзвичайно вигідна пропозиція на покупку популярної моделі Hyundai Tucson у версії з турбодвигуном. Вигода при покупці кросоверу у цій модифікації досягає 55 300 гривень.

Комплектація

Двигун/КПП

Привід

Регулярна ціна, грн.

Спеціальна ціна, грн.

Express

1.6/7-DCT

повний

758 100

705 900

Style

1.6/7-DCT

повний

803 200

752 100

TOP

1.6/7-DCT

повний

885 200

830 800

TOP Panorama

1.6/7-DCT

повний

908 900

853 600

Вже до початкової комплектації Hyundai Tucson Comfort входить широкий перелік опцій:

  • шість подушок безпеки
  • ABS+EBD
  • система безпеки для пішоходів ACTIVE HOOD
  • кондиціонер з фільтром салону
  • електромеханічний підсилювач керма (MDPS)
  • електрообігрів дзеркал заднього виду
  • аудіосистема з дистанційним управлінням на кермі та 6 динаміками
  • світлодіодні габаритні ліхтарі та протитуманні фари
  • підігрів передніх сидінь
  • шкіряна оббивка керма та важеля КПП
  • датчик світла

та інше обладнання.

У наступних комплектаціях покупцю доступні такі опції, як підігрів задніх сидінь та керма, датчик дощу, електрорегулювання сидіння водія, вентиляція передніх сидінь, електропривід багажних дверей (система відкривання Hands-free), датчик тиску в шинах, мультимедійний комплекс з навігацією і 8-дюймовим монітором, світлодіодні фари ближнього світла та задні ліхтарі, панорамний люк та багато іншого.

Починаючи з комплектації Express, кросовер оснащується розширеним пакетом систем безпеки, у який входять:

  • система електронного контролю стійкості (ESC )
  • система стабілізації руху VSM (Vehicle Stability Management)
  • система допомоги при екстреному гальмуванні BAS (Brake Assist System)
  • система утримання при старті на підйомі HAC (Hillstart Assist Control)
  • система підтримки під час спуску DBC (Downhill Brake Control)

Автомобілі Hyundai Tucson можна придбати в кредит на найвигідніших на ринку України умовах. Більш детально про кредитну програму Hyundai Finance можна дізнатися за посиланням - https://hyundai.com.ua/hyundai-finance.

Поспішайте! Кількість акційних автомобілів обмежена.

* Пропозиція діє до 30 квітня 2018 року в усій дилерській мережі ТОВ «Хюндай Мотор Україна». Ціни вказані з урахуванням ПДВ станом на 19.03.2018 року. Продавець залишає за собою право змінювати ціни на автомобілі без попереднього повідомлення.

Компанія ТOВ «Хюндай Мотор Україна» – офіційний дистриб’ютор автомобілів всесвітньо відомого бренду HYUNDAI в Україні. Дилерська мережа компанії є однією з найбільш розгалужених, що дозволяє надавати клієнтам повний комплекс послуг з продажу та сервісного обслуговування автомобілів Hyundai на рівні кращих європейських і світових стандартів.

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