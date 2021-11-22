Цены уже очкуют! Биг Блэк Фрайдэй в Цитрусе
Период максимального сейла точно ждали не меньше, чем премьеру «Дома Гуччи» и нового «Человека-паука»! Ведь Черная пятница – это самое выгодное время для всех необходимых, и не очень, покупок.
Обращаем внимание на обвал цен в Цитрусе, с которым вам придется готовить самую большую сумку для выгодных покупок! К слову, в Цитрусе уже показали, какого размера сумка для шопинга понадобится в этом году.
Чернее не бывает: залетайте на самый скидочный сейл
Первое, что нужно знать: есть ровно неделя, до 29 ноября, чтобы «обчистить» все магазины и склады самой крупной сети гаджетов и аксессуаров!
А выгода до 77% на все категории товаров сети – супер-аргумент для покупок именно сейчас.
Если же говорить про максимальную выгоду, то с Цитрус Обменом можно дешево приобрести, например, новенький смартфон, с выгодой до 90% от стоимости нового товара!
Топ 10 товаров для Биг-покупок
Биг-люди точно знают, чего хотят! Делимся подборкой самых хитовых товаров этой осени, на которые цены очкуют до 29 ноября:
- Телевизор Gazer TV43 всего за 9 999 гривен вместо 14 299 гривен
- Смартфон iPhone 12 всего за 25 999 гривен вместо 30 999 гривен
- Ноутбук Asus Zenbook 14 всего за 32 499 гривен вместо 35 999 гривен
- Планшет Lenovo Yoga Tab всего за 10 999 гривен
- Смартфон Samsung Galaxy S20 всего за 16 499 гривен
- Смартфон OPPO A53 всего за 4 699 гривен
- Смартфон Realme GT всего за 9 499 гривен
- Смарт-часы Apple Watch SE всего за 8 599 гривен
- Наушники Apple AirPods всего за 4 599 гривен
- Робот-пылесос Roborock S5 всего за 11 999 гривен
Больше гаджетов Биг Блэк Фрайдэй смотрите на официальном сайте Цитруса, а также подписывайтесь на Telegram-канал, страницы в Instagram и Facebook.