Ціни вже очкують! Біг Блек Фрайдей у Цитрусі
Період максимального сейлу точно чекали не менше, ніж на прем'єру «Будинку Гуччі» та нового «Людини-павука»! Адже Чорна п'ятниця – це найвигідніший час для всіх необхідних, і не дуже, покупок.
Звертаємо увагу на обвал цін у Цитрусі, з яким вам доведеться готувати найбільшу сумку для вигідних покупок! До речі, у Цитрусі вже показали, якого розміру сумка для шопінгу знадобиться цього року.
Чорніше не буває: залітайте на найзнижковіший сейл
Перше, що потрібно знати: є рівно тиждень, до 29 листопада, щоб «обчистити» всі магазини та склади найбільшої мережі ґаджетів і аксесуарів!
А вигода до 77% на всі категорії товарів мережі – супераргумент для покупок саме зараз.
Якщо ж говорити про максимальну вигоду, то з Цитрус Обміном можна дешево придбати, наприклад, новенький смартфон, з вигодою до 90% вартості нового товару!
Топ 10 товарів для Біг-покупок
Біг-люди точно знають, чого хочуть! Ділимося добіркою найхітовіших товарів цієї осені, на які ціни очкують до 29 листопада:
- Телевізор Gazer TV43 всього за 9 999 гривень замість 14 299 гривень
- Смартфон iPhone 12 всього за 25 999 гривень замість 30 999 гривень
- Ноутбук Asus Zenbook 14 всього за 32 499 гривень замість 35 999 гривень
- Планшет Lenovo Yoga Tab всього за 10 999 гривень
- Смартфон Samsung Galaxy S20 всього за 16 499 гривень
- Смартфон OPPO A53 всього за 4 699 гривень
- Смартфон Realme GT всього за 9499 гривень
- Смарт-годинник Apple Watch SE всього за 8 599 гривень
- Навушники Apple AirPods всього за 4 599 гривень
- Робот-пилосос Roborock S5 всього за 11 999 гривень
Більше ґаджетів Біг Блек Фрайдей дивіться на офіційному сайті Цитрусу, а також підписуйтесь на Telegram-канал, сторінки в Instagram та Facebook