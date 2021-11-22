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Ціни вже очкують! Біг Блек Фрайдей у ​​Цитрусі

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Понеділок 22 листопада 2021 16:01

Період максимального сейлу точно чекали не менше, ніж на прем'єру «Будинку Гуччі» та нового «Людини-павука»! Адже Чорна п'ятниця – це найвигідніший час для всіх необхідних, і не дуже, покупок.

Ціни вже очкують! Біг Блек Фрайдей у ​​Цитрусі

Звертаємо увагу на обвал цін у Цитрусі, з яким вам доведеться готувати найбільшу сумку для вигідних покупок! До речі, у Цитрусі вже показали, якого розміру сумка для шопінгу знадобиться цього року.

Ціни вже очкують! Біг Блек Фрайдей у ​​Цитрусі

Чорніше не буває: залітайте на найзнижковіший сейл

Перше, що потрібно знати: є рівно тиждень, до 29 листопада, щоб «обчистити» всі магазини та склади найбільшої мережі ґаджетів і аксесуарів!

А вигода до 77% на всі категорії товарів мережі – супераргумент для покупок саме зараз.

Якщо ж говорити про максимальну вигоду, то з Цитрус Обміном можна дешево придбати, наприклад, новенький смартфон, з вигодою до 90% вартості нового товару!

Топ 10 товарів для Біг-покупок

Біг-люди точно знають, чого хочуть! Ділимося добіркою найхітовіших товарів цієї осені, на які ціни очкують до 29 листопада:

Більше ґаджетів Біг Блек Фрайдей дивіться на офіційному сайті Цитрусу, а також підписуйтесь на Telegram-канал, сторінки в Instagram та Facebook

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