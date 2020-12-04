Цены на нефть выросли после компромиссного решения ОПЕК+

Фото: добыча нефти (OilNow)

Цены на нефть в пятницу, 4 декабря, выросли примерно на 2%, поскольку ОПЕК+ согласилась на компромисс, предусматривающий продление сокращений добычи. Нефть дорожает пятую неделю подряд.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent с поставкой в феврале выросла на 0,80%, до 49,10 долларов за баррель к 12.30 по киевскому времени. Нефть марки WTI с поставкой в январе выросла на 0,77% до 45,99 долларов.

ОПЕК и Россия в четверг договорились снизить значительное сокращение добычи нефти с января на 500 тыс. баррелей в день, но не смогли прийти к компромиссу по политике на оставшуюся часть следующего года.

Это повышение означает, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Россия (группа ОПЕК+) намерены сократить добычу на 7,2 млн баррелей в сутки, или 7% мирового спроса с января, по сравнению с текущим сокращением на 7,7 млн баррелей в сутки.

Ожидалось, что ОПЕК + продлит существующие сокращения как минимум до марта, после отказа от планов по увеличению добычи на 2 млн баррелей в сутки.

"ОПЕК + скоординированно устраняет препятствия для выхода из текущих сокращений, что укрепляет нашу убежденность в устойчивом росте цен на нефть до 2021 года", - говорится в отчете Goldman Sachs после принятия решения.

Кроме того, поддерживает цены то, что в Конгрессе США продвигается двухпартийный план помощи в связи с коронавирусом на сумму 908 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, цены на нефть Brent и WTI выросли более чем на 20% в ноябре, что является самым сильным ежемесячным приростом с мая. Этому способствовали надежды на то, что три многообещающие вакцины могут поддержать восстановление экономики и повысить спрос на топливо.

Как сообщало РБК-Украина, падение цен на энергоресурсы привело к тому, что импорт топливно-энергетических товаров в Украину в январе-октябре 2020 года упал на 33% до 6,350 млрд долларов.