Цены на нефть впервые после сделки ОПЕК+ упали ниже 29 долларов

Фото: добыча нефти (OilNow)

Цены продолжают снижаться после сделки о сокращении добычи

Цены на нефть по состоянию на 15 апреля опустились ниже 29 долларов за баррель - впервые после сделки ОПЕК+ и небольшого подъема. Это следует из данных торгов на Лондонской бирже ICE.

В частности, по состоянию на 11:31 по киевскому времени цены на нефть североморской марки Brent находились на отметке 28,39 доллара за баррель, что почти на 5% ниже по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

Сообщается, что помимо резкого снижения роста мировой экономики давление на цены оказывают планы Саудовской Аравии продолжить продажи своей нефти с дисконтом. Кроме того, негатива добавили данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы в США за минувшую неделю увеличились на 13 млн баррелей при ожиданиях в 11 млн.

Напомним, ранее Международный валютный фонд спрогнозировал, что среднее значение цен на нефть марки Brent, Dubai Fateh и West Texas Intermediate в последующие годы будут расти в сторону 45 долларов за баррель. При этом они останутся ниже среднего уровня 2019 года, который составил 61,39 доллара за баррель.