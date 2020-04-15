Ціни на нафту вперше після угоди ОПЕК+ впали нижче 29 доларів

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Ціни продовжують знижуватися після угоди про скорочення видобутку

Ціни на нафту станом на 15 квітня опустилися нижче 29 доларів за барель - вперше після операції ОПЕК+ і невеликого підйому. Це випливає з даних торгів на Лондонській біржі ICE.

Зокрема, станом на 11:31 за київським часом ціни на нафту північноморської марки Brent знаходилися на позначці 28,39 долара за барель, що майже на 5% нижче в порівнянні із закриттям попередньої сесії.

Повідомляється, що крім різкого зниження зростання світової економіки тиск на ціни здыйснюють плани Саудівської Аравії продовжити продажі своєї нафти з дисконтом. Крім того, негативу додали дані Американського інституту нафти (API), згідно з якими запаси в США за минулий тиждень збільшилися на 13 млн барелів при очікуваннях в 11 млн.

Нагадаємо, раніше Міжнародний валютний фонд спрогнозував, що середнє значення цін на нафту марки Brent, Dubai Fateh і West Texas Intermediate в наступні роки будуть рости у бік 45 доларів за барель. При цьому вони залишаться нижче середнього рівня 2019 року, який склав 61,39 долара за барель.