UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Цены на нефть впервые с июня упали ниже 70 долларов за баррель

Автор: РБК-Украина

Цены на нефть сегодня, 19 июля 2021 года, ускорили падение и впервые с июля опустились ниже отметки 70 долларов за баррель. С начала сегодняшних торгов она подешевела на 5 процентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

Сообщается, что по состоянию на 17:03 по киевскому времени стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2021 года опустилась 69,91 долларов за баррель. Сегодняшнее падение составило 5%.

В последний раз цены на нефть Brent были ниже 70 долларов за баррель 1 июня текущего года.

Отметим, на данный момент нефть немного отыграла падение и торгуется на отметке чуть выше 70 долларов за баррель.

Напомним, РБК-Украина писало, что цены на нефть снижаются после того, как группа ОПЕК+ преодолела внутренние разногласия и согласилась нарастить добычу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Brentнефтьцена