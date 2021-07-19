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Ціни на нафту вперше з червня впали нижче 70 доларів за барель

Автор: РБК-Україна

Ціни на нафту сьогодні, 19 липня 2021 року, прискорили падіння і вперше з липня опустилися нижче позначки 70 доларів за барель. З початку сьогоднішніх торгів вона подешевшала на 5 відсотків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонської біржи ICE.

Повідомляється, що станом на 17:03 за київським часом вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з постачанням у вересні 2021 року опустилася 69,91 доларів за барель. Сьогоднішнє падіння склало 5%.

Востаннє ціни на нафту Brent були нижче 70 доларів за барель 1 червня поточного року.

Відзначимо, на даний момент нафта трохи відіграла падіння і торгується на позначці трохи вище 70 доларів за барель.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що ціни на нафту знижуються після того, як група ОПЕК+ подолала внутрішні розбіжності і погодилася наростити видобуток.

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Brentнефтьцена