Цены на нефть возобновили рост: что стало причиной

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставками в сентябре выросли на 0,2% до 113,73 долларов за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 1,8% до 110,38 доллара за баррель по сравнению с закрытием пятницы. В понедельник не было расчетов по WTI из-за празднования Дня независимости в США.

"Несмотря на то, что существуют опасения по поводу спроса, учитывая более мрачные макроэкономические прогнозы, ожидается, что рынок будет напряженным до конца года", - написал Уоррен Паттерсон, глава отдела товарной стратегии ING.

Во вторник норвежские рабочие начали забастовку, которая сократит добычу нефти и газа

Данные, свидетельствующие об улучшении активности в сфере услуг экономик Японии и Китая, одних из крупнейших мировых импортеров нефти, оказали некоторую поддержку ценам.

Но в целом инвесторы все больше обеспокоены спросом на фоне ужесточения мировых финансовых условий, поскольку Федеральная резервная система США борется с безудержной инфляцией с помощью быстрого повышения процентных ставок.

Повышение процентных ставок также намечается в Австралии и Южной Корее, поскольку власти пытаются подавить инфляцию. В Южной Корее инфляция в июне достигла почти 24-летнего максимума, что усилило опасения по поводу замедления экономического роста и спроса на нефть.