RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ціни на нафту відновили зростання: що стало причиною

Фото: Нафта дорожчає 5 липня через побоювання рецесії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту виросли у вівторок, 5 липня, оскільки інвестори побоюються з приводу поставок. Нафта дорожчає, незважаючи на можливість глобальної рецесії, яка призведе до скорочення попиту на паливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставками у вересні зросли на 0,2% до 113,73 доларів за барель. Американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 1,8% до 110,38 долара за барель порівняно із закриттям п'ятниці. У понеділок не було розрахунків по WTI через святкування Дня Незалежності в США.

"Незважаючи на те, що існують побоювання з приводу попиту, враховуючи більш похмурі макроекономічні прогнози, очікується, що ринок буде напруженим до кінця року", - написав Уоррен Паттерсон, глава відділу товарної стратегії ING.

У вівторок Норвезькі робітники почали страйк, який скоротить видобуток нафти і газу

Дані, що свідчать про поліпшення активності в сфері послуг економік Японії і Китаю, одних з найбільших світових імпортерів нафти, надали деяку підтримку цінам.

Але в цілому інвестори все більше стурбовані попитом на тлі посилення світових фінансових умов, оскільки Федеральна резервна система США бореться з нестримною інфляцією за допомогою швидкого підвищення процентних ставок.

Підвищення процентних ставок також намічається в Австралії і Південній Кореї, оскільки влада намагається придушити інфляцію. У Південній Кореї інфляція в червні досягла майже 24-річного максимуму, що посилило побоювання з приводу уповільнення економічного зростання і попиту на нафту.

Нагадавши, ціни на нафту впали 4 липня. Побоювання глобальної рецесії тиснуть на ринок, навіть незважаючи на те, що пропозиція залишається обмеженою на тлі зниження видобутку ОПЕК і санкцій проти Росії.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафта