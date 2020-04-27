Цены на нефть возобновили падение из-за переполненности хранилищ

Цены на нефть падают в понедельник, 27 апреля, на фоне признаков быстрого заполнения мировых хранилищ, усиливших опасения, что сокращение производства не будет достаточно быстрым, чтобы полностью компенсировать обвал спроса из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters.

Американские нефтяные фьючерсы потеряли более 2 долларов из-за опасений, что хранилище в Кушинге, штат Оклахома, может скоро заполниться полностью. Запасы нефти в США выросли до 518,6 млн баррелей за неделю до 17 апреля, что близко к рекордному рекорду в 535 млн баррелей, установленному в 2017 году.

Июньские фьючерсы на американскую нефть WTI упали на 13,6% до 14,65 долларов за баррель, в то время как Brent потеряла 5,3%, опустившись до 20,3 долларов за баррель.

Розничные инвесторы были застигнуты врасплох на прошлой неделе, когда цена майского контракта на WTI в преддверии истечения срока действия впервые в истории опустилась на отрицательную территорию, так как финансовые трейдеры пытались избежать необходимости принимать поставку нефти.

Снижение цены на июньский контракт может быть спровоцировано тем, что инвесторы переключаются на более поздние месяцы, чтобы избежать повторения этой ситуации, сказал Тони Нунан, старший риск-менеджер Mitsubishi Corp в Токио.

Производители, возможно, не сократят объем производства достаточно быстро или достаточно глубоко, чтобы поддержать цены, в условиях, когда спрос упал на 30% из-за пандемии.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, в том числе Россия, группа, известная как ОПЕК+, пообещали в начале этого месяца сократить добычу на беспрецедентные 9,7 млн баррелей в день в мае и июне.

Отметим, Всемирный банк снизил прогноз цен на нефть до 35 долларов за баррель в 2020 году и до 42 долларов в 2021 году,

Напомним, по данным МВФ, ожидаемая цена нефти, основанная на фьючерсных рынках, составляет 35,61 долларов в 2020 году и 37,87 долларов за баррель в 2021 году.