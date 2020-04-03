Цены на нефть ускорили рост в ожидании сделки ОПЕК+

Цены на нефть в пятницу, 3 апреля возобновили рост на фоне растущих надежд на новое глобальное соглашение по сокращению мировых поставок нефти. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли 8,9% до 33,4 долларов за баррель после роста на 21% в четверг. Фьючерсы на WTI подорожали на 4,4% после роста на 24,7% в четверг.

Группа экспортеров нефти ОПЕК+ обсуждает сокращение мировых поставок на 10 млн баррелей в сутки, сообщил в пятницу источник в ОПЕК, добавив, что любые дальнейшие сокращения должны включать производителей за пределами альянса.

Президент США Дональд Трамп сообщил в четверг, что провел телефонный разговор с саудовским наследным принцем Мухаммедом бин Салманом и ждет, что королевство и Россия сократят добычу нефти примерно на 10 млн баррелей в сутки.

Трамп сказал, что он не пошел ни на какие уступки Саудовской Аравии и России, такие как согласие на сокращение производства в США - шаг, запрещенный американским антимонопольным законодательством.

Цены на нефть упали на 65% в первом квартале из-за спада спроса, вызванного глобальной вспышкой коронавируса и попытками России и Саудовской Аравии насытить рынок после того, как в прошлом месяце не смогли договориться о сокращении поставок в рамках ОПЕК+.

Аналитики Citi прогнозируют снижение мирового спроса на нефть на 18-20 млн баррелей в сутки во втором квартале, что приведет к беспрецедентному росту запасов на 1 миллиард баррелей в течение двух месяцев.

"С учетом обсуждаемого сейчас сокращения на 10 млн у нефтедобывающей промышленности будет как минимум на три недели больше времени для подготовки к тупику, когда больше не будет места для размещения избыточной добычи", - сказал Пер Магнус из Rystad Energy Nysveen.

Напомним, 2 апреля фьючерсы на нефть резко выросли после заявления президента США Дональда Трампа. Американский лидер провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии и надеется, что Эр-Рияд и Москва существенно снизят добычу нефти.

Как сообщало РБК-Украина цены на российскую нефть марки Urals упали до 10,54 долларов за баррель, что является минимальным уровнем с марта 1999 года. В связи с падением цен, затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и некоторые другие расходы превышают среднюю стоимость Urals.