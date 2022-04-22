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Цены на нефть ускорили падение, несмотря на возможное эмбарго на поставки из России

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Токио, Пятница 22 апреля 2022 08:20
Цены на нефть ускорили падение, несмотря на возможное эмбарго на поставки из России Фото: цены на нефть начали снижаться (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть продолжили падение в пятницу, 22 апреля, приближаясь к недельному падению на 4%. На нефть влияют перспектива повышения ставок, более слабый мировой рост и блокировками COVID-19 в Китае, что нанесло ущерб спросу, даже несмотря на то, что Европейский союз рассматривает эмбарго на российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели 1,1%, до 107,16 долларов за баррель в, в то время как фьючерсы на американскую нефть снизились на 1,1%, до 102,62 долларов за баррель.

Оба эталонных контракта за неделю снизились примерно на 4,0%.

Это была наименее волатильная торговая неделя с тех пор, как 24 февраля Россия начала вторжение в Украину, что привело к санкциям, которые сократили поставки российской нефти и вынудили страны-потребители высвободить рекордный объем нефти из резервных запасов.

Опасения по поводу российского конфликта, разжигающего инфляцию и замедляющего экономический рост, доминировали на торгах во второй половине недели, когда Международный валютный фонд снизил свой прогноз роста мировой экономики почти на целый процентный пункт.

Управляющий центральным банком Китая И Ган заявил в пятницу, что вторая по величине экономика мира не застрахована от внешних потрясений, а также испытывает давление со стороны вспышек COVID.

К негативным настроениям в отношении нефти добавились заявления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в четверг, указывающие на агрессивное повышение процентных ставок, что привело к росту доллара США, что сделало нефть более дорогой для покупателей, держащих другие валюты.

"Опасения роста в Китае сегодня оказывают давление на цены на нефть в Азии, усугубляемые распродажей акций, охватившей рынки США в один момент, поскольку усилились опасения, что ужесточение ФРС может также подтолкнуть США к замедлению", - сказал Джеффри Халли, старший рыночный аналитик OANDA.

Но все это происходит в условиях жесткого рынка, который может столкнуться с еще более низким предложением, если Европейский союз введет запрет на российскую нефть.

Это возможное эмбарго, продолжающиеся санкции в отношении России и дефицит предложения, вызванный войной России против Украины, помогут ценам на нефть оставаться высокими в долгосрочной перспективе, считает Тина Тенг, аналитик CMC Markets.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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