Цены на нефть усилили падение, Brent за день подешевела на 8%

Цены на нефть североморской марки Brent в течение торгов 6 марта упали почти на 8% - до 46 долларов за баррель. Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что цены на нефть снижаются на фоне провала переговоров ОПЕК и России о снижении добычи нефти. По состоянию на 17:00 по Киеву цены снижались до 46,12 доллара за баррель, что почти на 8% или на 4 доллара ниже предыдущего дня.

В последний раз баррель Brent торговался ниже этого уровня 10 июля 2017 года.

Сегодня в Вене прошли переговоры представителей стран ОПЕК и государств, которые ранее поддерживали ограничение объемов добычи нефти. Накануне стороны согласовали очередное ограничения, однако сегодня стало известно, что Москва не намерена снова сокращать добычу.

Напомним, в феврале нефть подешевела более чем на 10% за пять дней на новостях об эпидемии коронавируса. Это падение было самым резким с августа 2019 года. Нефть дешевела на опасениях сокращения спроса, поскольку новыми центрами вспышки коронавируса стали Иран и Италия. Отметим, Иран остается одной из крупнейших нефтедобывающих стран.