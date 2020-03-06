Ціни на нафту посилили падіння, Brent подешевшала за день на 8%

Ціни на нафту північноморської марки Brent протягом торгів 6 березня впали майже на 8% - до 46 доларів за барель. Про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що ціни на нафту знижуються на тлі провалу переговорів ОПЕК і Росії про зниження видобутку нафти. Станом на 17:00 за Києвом ціни знижувалися до 46,12 долара за барель, що майже на 8% або на 4 долари нижче попереднього дня.

Востаннє барель Brent торгувався нижче цього рівня 10 липня 2017 року.

Сьогодні у Відні пройшли переговори представників країн ОПЕК і держав, які раніше підтримували обмеження обсягів видобутку нафти. Напередодні сторони погодили чергове обмеження, проте сьогодні стало відомо, що Москва не має наміру знову скорочувати видобуток.

Нагадаємо, в лютому нафта подешевшала більш ніж на 10% за п'ять днів на новинах про епідемію коронавірусу. Це падіння було найбільш різким з серпня 2019 року. Нафта дешевшала на побоюваннях скорочення попиту, оскільки новими центрами спалаху коронавірусу стали Іран і Італія. Зазначимо, Іран залишається однією з найбільших нафтовидобувних країн.