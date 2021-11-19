Ціни на нафту впали нижче 80 доларів через сплеск випадків COVID-19 в Європі

Ціни на нафту в п'ятницю, 19 листопада, впали нижче 80 доларів за барель. Новий сплеск випадків COVID-19 в Європі загрожує уповільнити відновлення економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням агентство Reuters .

Нафта марки Brent впала 3%, до 78,80 доларів за барель, найнижчого рівня з початку жовтня. Нафта WTI знизилася на 2,9%, до 76,72 доларів за барель.

Як Brent, так і WTI знижуються на Четвертий тиждень поспіль.

Австрія стала першою країною в Західній Європі, яка цієї осені знову ввела повну ізоляцію для боротьби з новою хвилею інфекцій COVID - 19 в регіоні, яка загрожує уповільнити відновлення економіки.

"Ринок нафти як і раніше в основному знаходиться в хорошому стані, але блокування тепер представляють собою очевидний ризик... якщо інші країни підуть за прикладом Австрії", - сказав Крейг Ерлам, ринковий аналітик OANDA.

Цього року ціна на нафту марки Brent зросла майже на 60%, оскільки економіка відновлюється після пандемії, а Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзники, (ОПЕК+), збільшують видобуток тільки поступово.