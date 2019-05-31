Цены на нефть упали ниже 64 долларов впервые с февраля

Цена нефти североморской марки Brent сегодня днем, 31 мая, упали ниже 64 долларов за баррель впервые с середины февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE Futures.

Сообщается, что утренние торги начинались со снижения стоимости августовских фьючерсов на нефть марки Brent до 63,17 доллара за баррель, однако на данный момент цены укрепились на отметке 63,66 доллара. В последний раз цена нефти этого сорта на данном уровне была в феврале 2019 года.

Кроме того, вслед за Brent дешевеет и североамериканская смесь WTI. Впервые c марта она опустилась ниже 55 долларов за баррель. Как отмечает Bloomberg, цены падают на фоне противостояния экономик США и Китая. Также на падение повлияло снижение запасов сырья в США за прошлую неделю.

Напомним, ранее сообщалось, что падение цен на нефть также вызвало заявление президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на мексиканские товары, если Мехико не улучшит ситуацию на общей границе. В таком случае к июлю пошлины возрастут до уровня 10%, в августе они будут составлять 15%, в сентябре - 20%, октябре - 25%.