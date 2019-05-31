Ціни на нафту впали нижче 64 доларів вперше з лютого

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 31 травня, впали нижче 64 доларів за барель вперше з середини лютого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE Futures.

Повідомляється, що ранкові торги починалися зі зниження вартості серпневих ф'ючерсів на нафту марки Brent до 63,17 долара за барель, однак на даний момент ціни зміцнилися на позначці 63,66 долара. Востаннє ціна нафти цього сорту на даному рівні була у лютому 2019 року.

Крім того, слідом за Brent дешевшає і північноамериканська суміш WTI. Вперше з березня вона опустилася нижче 55 доларів за барель. Як зазначає Bloomberg, ціни падають на тлі протистояння економік США і Китаю. Також на падіння вплинуло зниження запасів сировини в США за минулий тиждень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що падіння цін на нафту також викликала заява президента США Дональда Трампа про підвищення мит на мексиканські товари, якщо Мехіко не поліпшить ситуацію на спільному кордоні. У такому разі до липня мита зростуть до рівня 10%, в серпні вони будуть становити 15%, у вересні - 20%, жовтні - 25%.