Цены на нефть начали расти, прибавив 5%

Иллюстративное фото (ukrnafta.com)

Цена нефти Brent после рекордного за 4 года падения начала расти

После рекордного за последние четыре года падения мировые цены на нефть выросли на 5% во вторник, 17 марта. Об этом сообщает Oil Price.

Как свидетельствуют данные торгов, ранним утром фьючерс на нефть марки Brent продемонстрировал рост на 5,2%, стоимость составила 31,15 долларов за баррель.

Однако позже цена немного снизилась и выравнялась до стоимости 30,65 долларов. Теперь рост цен замедлился.

Отметим, накануне, 16 марта, цена нефти Brent составила ниже 30 долларов за баррель, что стало самым резким снижением с января 2016 года. А в целом от начала 2020 года цены на нефть снизились на 50%.

Напомним, на фоне пандемии коронавируса в понедельник, 16 марта, ключевые фондовые индексы потеряли более 12% на закрытии торгов в США. Биржевой индекс ценных бумаг Dow Jones упал на 12,94% и это худший показатель с октября 1987 года. Индекс американского внебиржевого рынка Nasdaq снизился несколько меньше - на 12,32%.