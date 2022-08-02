Цены на нефть упали ниже 100 долларов: что стало причиной

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,8% до 99,26 долларов за баррель к, а фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,7%, до 93,22 доллара за баррель.

"Цены на сырую нефть упали после того, как множество данных о деятельности заводов показали, что мир движется к гигантскому глобальному экономическому спаду, а также на ожиданиях увеличения добычи нефти после очень хорошего сезона отчетности для нефтяных компаний", - сказал Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик OANDA.

Опасения по поводу рецессии усилились в понедельник, поскольку опросы в США, Европе и Азии показали, что в июле промышленность была слабой. Падение мирового спроса и строгие ограничения Китая из-за COVID-19 замедлили производство.

Падение цен также происходит в связи с тем, что участники рынка ожидают итогов встречи в среду группы ОПЕК+ для принятия решения о добыче в сентябре.

Репортер Fox Business News заявил, что на встрече Саудовская Аравия подтолкнет ОПЕК+ к увеличению добычи нефти.

"Импульс роста цен на нефть постепенно ослабевает… Как только ситуация со спросом и предложением продемонстрирует какие-либо признаки дальнейшего ухудшения, нефть, вероятно, возглавит снижение среди сырьевых товаров", - говорят аналитики Haitong Futures.

Тем временем Соединенные Штаты в понедельник ввели санкции против китайских и других фирм, которые помогли продать иранскую нефть и нефтехимическую продукцию на десятки миллионов долларов в Восточную Азию, поскольку они стремятся усилить давление на Тегеран, чтобы он свернул свою ядерную программу.

Также омрачает рынок возможность визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, несмотря на предостережения Пекина против этого. Визит станет первым за более чем 25 лет визитом высокопоставленного американского чиновника на остров, что может привести к эскалации напряженности в отношениях между США и Китаем.