Ціни на нафту впали нижче 100 доларів: що стало причиною

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 0,8% до 99,26 доларів за барель до, А ф'ючерси на нафту WTI подешевшали на 0,7%, до 93,22 долара за барель.

"Ціни на сиру нафту впали після того, як безліч даних про діяльність заводів показали, що світ рухається до гігантського глобального економічного спаду, а також на очікуваннях збільшення видобутку нафти після дуже хорошого сезону звітності для нафтових компаній", - сказав Едвард Мойя, старший ринковий аналітик OANDA.

Побоювання з приводу рецесії посилилися в понеділок, оскільки опитування в США, Європі та Азії показали, що в липні промисловість була слабкою. Падіння світового попиту і суворі обмеження Китаю через COVID-19 уповільнили виробництво.

Падіння цін також відбувається у зв'язку з тим, що учасники ринку очікують підсумків зустрічі в середу групи ОПЕК+ для прийняття рішення про видобуток у вересні.

Репортер Fox Business News заявив, що на зустрічі Саудівська Аравія підштовхне ОПЕК+ до збільшення видобутку нафти.

"Імпульс зростання цін на нафту поступово слабшає... як тільки ситуація з попитом і пропозицією продемонструє будь-які ознаки подальшого погіршення, Нафта, ймовірно, очолить зниження серед сировинних товарів", - говорять аналітики Haitong Futures.

Тим часом Сполучені Штати в понеділок ввели санкції проти китайських та інших фірм, які допомогли продати іранську нафту і нафтохімічну продукцію на десятки мільйонів доларів в Східну Азію, оскільки вони прагнуть посилити тиск на Тегеран, щоб він згорнув свою ядерну програму.

Також затьмарює ринок можливість візиту на Тайвань спікера Палати представників США Ненсі Пелосі, незважаючи на застереження Пекіна проти цього. Візит стане першим за більш ніж 25 років візитом високопоставленого американського чиновника на острів, що може призвести до ескалації напруженості у відносинах між США і Китаєм.