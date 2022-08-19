Цены на нефть упали после двухдневного роста: что стало причиной

Цены на нефть в пятницу, 19 августа, снизились после двухдневного роста. Участники рынка сопоставили опасения по поводу глобального экономического спада, который может снизить спрос на топливо, с ожиданиями сокращения поставок к концу года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,4%, до 96,23 долларов за баррель после роста на 3,1% в четверг. Американская нефть марки WTI торговалась по 90,29 доллара за баррель, снизившись на 0,2%, после роста на 2,7% на предыдущей сессии.

Тем не менее, эталонные контракты понесли недельные потери в размере около 1,5%.

В то время еженедельные данные из США укрепили оптимизм в отношении улучшения спроса на топливо в ближайшей перспективе, сохраняющиеся опасения по поводу рецессии и возможное увеличение добычи ОПЕК+, вероятно, ограничат потенциал роста цен на нефть, сказал Сатору Йошида, аналитик по сырьевым товарам из Rakuten Securities.

Запасы сырой нефти в США резко сократились, так как страна экспортировала рекордные 5 млн в баррелей нефти в день за последнюю неделю, а нефтяные компании столкнулись с высоким спросом со стороны европейских стран, стремящихся заменить нефть из России.

Сохраняя запасы сырой нефти на низком уровне, нефтеперерабатывающие заводы США планируют продолжать работать почти на полную мощность в этом квартале, поскольку НПЗ отложили в сторону опасения по поводу рецессии и снижения розничных цен, чтобы поставлять больше топлива.

Рост производства топлива в США может частично компенсировать снижение экспорта нефтепродуктов из Китая в этом году, поскольку Пекин отдает приоритет местному рынку для сдерживания внутренней инфляции.

Что касается поставок, новый генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти Хайтам Аль-Гайс заявил, что в высоких ценах на энергоносители виноваты политики, законодатели и недостаточные инвестиции в нефтегазовый сектор, а не его группа.

Группа вместе с такими союзниками, как Россия, известная как ОПЕК+, должна встретиться 5 сентября, чтобы отрегулировать добычу. По словам Аль Гайса, ОПЕК стремится к тому, чтобы Россия оставалась частью сделки по добыче нефти ОПЕК+ после 2022 года.

Рекордный экспорт сырой нефти из США, возобновление добычи в Ливии и устойчивый экспорт из России и Ирана ослабили глобальную нехватку поставок в преддверии пикового обслуживания НПЗ.