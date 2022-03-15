Цены на нефть упали до 100 долларов за баррель

Цены на нефть продолжили падение во вторник, 15 марта, опустившись до двухнедельного минимума. Нефть марки WTI впервые с 1 марта упала ниже уровня 100 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 4,4%, до 102,16 доллара за баррель после падения более чем на 6 долларов до 100,05 доллара в начале сессии. Нефть марки WTI впервые с 1 марта упала ниже уровня 100 долларов, упав на 4,2% до 98,43 доллара за баррель. Ранее на сессии она упала до 96,70 доллара.

Оба эталона снизились более чем на 5% накануне, при этом Brent упала на 5,1%, а WTI на 5,8%.

"Ожидания положительного развития событий в российско-украинских переговорах о прекращении огня укрепили надежды на смягчение напряженности на мировом рынке нефти", - сказал Тоситака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities Co Ltd.

Новые блокировки для сдерживания пандемии COVID-19 в Китае также вызвали обеспокоенность по поводу замедления спроса, сказал он.

Китай сообщил о резком скачке ежедневных случаев заражения COVID-19 во вторник, при этом количество новых случаев более чем удвоилось по сравнению с днем ранее до двухлетнего максимума, поскольку вспышка вируса быстро распространилась на северо-востоке страны.

Дальнейшие переговоры между украинскими и российскими переговорщиками по смягчению кризиса ожидались во вторник после того, как обсуждения в понедельник по видеосвязи завершились без каких-либо заявлений о новом прогрессе.

Ожидается, что президент США Джо Байден отправится в Брюссель на следующей неделе, чтобы встретиться с лидерами НАТО, чтобы обсудить войну России на Украине, сообщили в понедельник американские и иностранные источники, знакомые с ситуацией.

Соединенные Штаты предостерегли Китай от оказания военной или финансовой помощи Москве. Но Индия может принять предложение России о покупке сырой нефти и других сырьевых товаров со скидкой, заявили два индийских чиновника, в знак того, что Дели хочет сохранить своего ключевого торгового партнера.

"Даже в случае прекращения огня цены на нефть, как ожидается, останутся на высоком уровне, поскольку попытки Запада изолировать Москву с помощью санкций будут продолжаться, удерживая мировой рынок нефти в напряженном состоянии", - сказал Цуеси Уэно, старший экономист Исследовательского института NLI.

"Тем не менее, недавнее падение на рынке нефти произошло из-за того, что некоторые инвесторы свернули свои длинные позиции, поскольку они все больше беспокоятся о недавней волатильности", - сказал он.

Инвесторы сократили оптимистичные ставки на нефть на прошлой неделе, поскольку цены выросли до многолетних максимумов, экономические перспективы ухудшились, а крайняя волатильность сделала позиции по дерривативам более дорогими.