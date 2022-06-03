Цены на нефть снизились 3 июня после решения ОПЕК+ увеличить добычу
Цены на нефть снизились в пятницу, 3 июня, поскольку рынки проигнорировали решение ОПЕК+ увеличить добычу. Дополнительная добыча вряд ли сможет падение поставок из России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,31 до 117,25 долларов за баррель, фьючерсы на американскую нефть WTI упали на 0,47 до 116,32 долларов.
Решение Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников (ОПЕК+) увеличить добычу на 648 тысяч баррелей в сутки в июле и августе вместо 432 тысяч баррелей в сутки, как было согласовано ранее, было воспринято как недостаточное для рынка.
Увеличение было пропорционально разделено между странами-членами, но с учетом того, что Россия была включена в пакт, а такие члены, как Ангола и Нигерия, уже не смогли достичь своих целей, аналитики говорят, что увеличение предложения, вероятно, будет меньше объявленного объема.
"Тот факт, что Россия осталась в группе, говорит о том, что производство из альянса будет продолжать стремиться, чтобы удовлетворить даже это скромное увеличение квот", - отмечают аналитики ANZ Research.
По мнению аналитиков ANZ, российская добыча уже упала на 1 млн баррелей в сутки после вторжения на Украину, и, вероятно, упадет еще больше, когда вступит в силу запрет Европейского союза на российскую нефть.
"Иными словами, трейдеры считают, что дополнительное увеличение слишком мало по сравнению с растущими рисками снижения предложения из-за эмбарго ЕС на фоне ожидаемого увеличения спроса со стороны Китая", - сказал управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.
Как сообщало РБК-Украина, участники формата ОПЕК+ договорились увеличить объемы добычи нефти примерно на 50%, чтобы заместить российскую долю на мировом рынке.
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