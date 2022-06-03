Цены на нефть снизились 3 июня после решения ОПЕК+ увеличить добычу

Цены на нефть снизились в пятницу, 3 июня, поскольку рынки проигнорировали решение ОПЕК+ увеличить добычу. Дополнительная добыча вряд ли сможет падение поставок из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,31 до 117,25 долларов за баррель, фьючерсы на американскую нефть WTI упали на 0,47 до 116,32 долларов.

Решение Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников (ОПЕК+) увеличить добычу на 648 тысяч баррелей в сутки в июле и августе вместо 432 тысяч баррелей в сутки, как было согласовано ранее, было воспринято как недостаточное для рынка.

Увеличение было пропорционально разделено между странами-членами, но с учетом того, что Россия была включена в пакт, а такие члены, как Ангола и Нигерия, уже не смогли достичь своих целей, аналитики говорят, что увеличение предложения, вероятно, будет меньше объявленного объема.

"Тот факт, что Россия осталась в группе, говорит о том, что производство из альянса будет продолжать стремиться, чтобы удовлетворить даже это скромное увеличение квот", - отмечают аналитики ANZ Research.

По мнению аналитиков ANZ, российская добыча уже упала на 1 млн баррелей в сутки после вторжения на Украину, и, вероятно, упадет еще больше, когда вступит в силу запрет Европейского союза на российскую нефть.

"Иными словами, трейдеры считают, что дополнительное увеличение слишком мало по сравнению с растущими рисками снижения предложения из-за эмбарго ЕС на фоне ожидаемого увеличения спроса со стороны Китая", - сказал управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.