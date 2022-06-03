Нафта дешевшає після рішення ОПЕК+ збільшити видобуток

Ціни на нафту знизилися в п'ятницю, 3 червня, оскільки ринки проігнорували рішення ОПЕК + збільшити видобуток. Додатковий видобуток навряд чи зможе падіння поставок з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,31 до 117,25 доларів за барель, ф'ючерси на американську нафту WTI впали на 0,47 до 116,32 доларів.

Рішення Організації країн-експортерів нафти і її союзників (ОПЕК+) збільшити видобуток на 648 тисяч барелів на добу в липні і серпні замість 432 тисяч барелів на добу, як було погоджено раніше, було сприйнято як недостатнє для ринку.

Збільшення було пропорційно розділене між країнами-членами, але з урахуванням того, що Росія була включена в пакт, а такі члени, Як Ангола і Нігерія, вже не змогли досягти своїх цілей, аналітики кажуть, що збільшення пропозиції, ймовірно, буде менше оголошеного обсягу.

"Той факт, що Росія залишилася в групі, говорить про те, що виробництво з альянсу буде продовжувати прагнути, щоб задовольнити навіть це скромне збільшення квот", - відзначають аналітики ANZ Research.

На думку аналітиків ANZ, Російський видобуток вже впав на 1 млн барелів на добу після вторгнення на Україну, і, ймовірно, впаде ще більше, коли набуде чинності заборона Європейського Союзу на російську нафту.

"Іншими словами, трейдери вважають, що додаткове збільшення занадто мало в порівнянні зі зростаючими ризиками зниження пропозиції через ембарго ЄС на тлі очікуваного збільшення попиту з боку Китаю", - сказав керуючий партнер SPI Asset Management Стівен Іннес.