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Ціни на нафту впали ще майже на 10%

Новини » Фінансова криза 2020     16.03.2020 - 13:29
Ціни на нафту впали ще майже на 10%
Ілюстративне фото (pixabay.com/Bru-nO)

Ціни на нафту знаходяться нижче 31 долара

Ціни на нафту північноморської марки Brent впали ще майже на 10% на тлі наростання паніки на фінансових ринках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржі ICE.

Станом на 13:20 за київським часом ціни на нафту Brent знаходилися на позначці 30,71 долара за барель. Це на 9,28% нижче, ніж за підсумками минулих торгів. При цьому вартість травневого ф'ючерсу на нафту марки WTI знизилася на 6,32% - до 30,2 долара за барель.

За даними аналітиків Нордеа Банку, нафтові котирування різко знижуються разом з іншими ризиковими активами на тлі підвищеної паніки на фінансових ринках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що світові фінансові ринки продовжують падіння, незважаючи на екстрене зниження ставки американської ФРС. Зокрема, ф'ючерси на європейські фондові індекси впали більш ніж на 4%, ф'ючерси на євро Stoxx 50 впали на 5,4% до найнижчого рівня з 2012 року, ф'ючерси на німецький DAX втратили 5,6%.

До цього на екстреному засіданні Федеральна резервна система США знизила відсоткові ставки майже до нуля і пообіцяла сотні мільярдів доларів на купівлю активів.

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