Цены не нефть растут после возвращения Трампа в Белый дом

Цены на нефть выросли во вторник, 6 октября, после того, как президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом из больницы после лечения от COVID-19. При этом еще один шторм, набравший силу в Мексиканском заливе США, создал угрозу для нефтеперерабатывающих заводов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 2,37% до 41,39 долларов за баррель к 11:20 по киевскому времени. Нефть WTI подрожала на 0,18% по 39,29 долларов за баррель.

Цены резко упали в прошлую пятницу, когда Трамп попал в больницу, а затем выросли более чем на 5% в понедельник после того, как он сказал, что вернется в Белый дом. Кроме того, росту способствует рост надежд на то, что может быть достигнута договоренность о пакете экономических стимулов США для противодействия влиянию пандемии коронавируса.

Расширяющаяся забастовка рабочих в Норвегии, которая закрыла шесть морских нефтяных и газовых месторождений, и эвакуация нефтяных платформ в Мексиканском заливе США перед тропическим штормом, который идет в Луизиану и Флориду, также способствовали поддержанию цен.

"Это факторы предложения, которые изменились за последние 24 часа и в большей степени способствуют росту", - сказал Лахлан Шоу, руководитель отдела исследований сырьевых товаров в National Australia Bank.

Тем временем надежды на двухпартийный пакет экономической помощи США росли, когда спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин выступили в понедельник и объявили о повторной встрече во вторник

"Есть лучшие настроения в отношении спроса на (топливо), связанные с потенциальным финансовым соглашением в США, и, возможно, выписка президента Трампа из больницы может послужить некоторым стимулом для заключения там сделки", - сказал Шоу.

Напомним, цены на нефть Brent упали в пятницу ниже 40 долларов на новостях о заражении президента США Дональда Трампа коронавирусом.

Цены выросли в понедельник, 5 октября, после того, как Трамп заявил, что вернется в Белый дом.