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Цены на нефть растут на фоне новостей о здоровье Трампа

Киев, Понедельник 05 октября 2020 12:42
Цены на нефть растут на фоне новостей о здоровье Трампа
Фото: добыча нефти (OilNow)
Автор: Александр Белоус

Трампа могут выписать из больницы уже в этот понедельник

Цены на нефть выросли более чем на 2% в понедельник, 5 октября. Этому способствовали комментарии врачей президента США Дональда Трампа, согласно которым, он может быть выписан из больницы уже в понедельник, всего через несколько дней после того, как его положительный тест на коронавирус вызвал всеобщую тревогу.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Информация о состоянии здоровья Трампа снизила политическую неопределенность на мировых рынках, подняв Brent на 2,37% до 40,20 долларов за баррель к 12.00 по киевскому времени. Нефть WTI подрожала на 2,75% по 38,07 долларов за баррель.

Цены также поддержаны эскалацией забастовки рабочих в Норвегии, в результате которой были закрыты четыре нефтегазовых месторождения Equinor. По данным Норвежской нефтегазовой ассоциации, забастовка может снизить производственные мощности страны на 330 тыс. баррелей нефти или 8% от ее общего объема добычи.

В пятницу цены упали более чем на 4% на фоне неопределенности, связанной со здоровьем Трампа, что усилило опасения по поводу роста числа случаев коронавируса, который может замедлить восстановление мировой экономики.

Аналитики говорят, что восстановление в понедельник было вызвано ослаблением худших опасений по поводу здоровья Трампа, несмотря на некоторые смешанные сигналы о состоянии его здоровья.

Как сообщало РБК-Украина, президент США Дональд Трамп сообщил о положительном тесте на COVID-19.

Цены на нефть Brent упали в пятницу ниже 40 долларов на новостях о заражении президента США Дональда Трампа коронавирусом.

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