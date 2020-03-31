Цены на нефть растут после переговоров Трампа с Путиным

Цены на нефть растут во вторник, 31 марта, отойдя от 18-летних минимумов, достигнутых в связи с падением спроса из-за коронавируса, поскольку президент США Дональд Трамп и российский руководитель Владимир Путин договорились о консультациях для стабилизации рынков. Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent выросла на 1,3%, до 23,06 доллара за баррель, после закрытия в понедельник на уровне 22,76 доллара, самого низкого уровня с ноября 2002 года.

Американская нефть WTI подорожала на 6,0%, до 21,30 долларов за баррель после того, как на предыдущей сессии она достигла уровня 20,09 долларов, самого низкого уровня с февраля 2002 года.

Рынки нефти столкнулись с двойным ударом из-за вспышки коронавируса и ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией после того, как ОПЕК и другие производители не смогли договориться о более глубоких сокращениях, чтобы поддержать цены на нефть в начале марта.

Президенты США и России по телефону обсудили мировой рынок нефти и договорились о российско-американских консультациях на этот счет по линии министров энергетики, сообщил Кремль в понедельник.

"Цены на нефть восстанавливаются с почти 18-летнего минимума в надежде, что опасения о перенасыщении (рынка), могут наконец несколько ослабнуть", - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик по рынку брокера OANDA.

Напомним, цены на нефть упали 30 марта на фоне растущих опасений, что пандемия коронавируса подрывает спрос, а ценовая война между Россией и Саудовской Аравией угрожает сильным профицитом рынку.

Напомним, швейцарский банк UBS ухудшил прогноз цен на нефть марки Brent, а также WTI до 20 долларов за баррель на конец июня 2020 года.