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Цены на нефть растут на ожидании сокращения добычи в Саудовской Аравии

Новости » Энергетика    09.09.2019 - 11:40
Цены на нефть растут на ожидании сокращения добычи в Саудовской Аравии
Фото: добыча нефти (statoil.com)

Цены на нефть поднялись выше 62 долларов за баррель

Цены на нефть по состоянию на 9 сентября продолжают расти на ожиданиях того, что крупнейший в мире экспортер Саудовская Аравия продолжит поддерживать сокращение добычи в странах ОПЕК. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что на утро 9 сентября фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,93% до 62,11 долларов за баррель, а WTI - на 1,08% до 57,13 долларов за баррель.

Издание пишет, что нефть растет на ожиданиях того, что после смены министра энергетики Саудовская Аравия продолжит придерживаться сокращения уровня добычи странами ОПЕК. Сообщается, что на днях новым министром энергетики Саудовской Аравии был назначен Абдулазиз бин Салман. Reuters отмечает, что, таким образом, энергетический портфель впервые был передан члену королевской семьи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Персидском заливе береговая охрана Ирана задержала филиппинский танкер. Судно с нефтепродуктами задержали по подозрениям в контрабанде топлива. По данным Тегерана, танкер пытался нелегально транспортировать 283,9 тыс. литров дизельного топлива. На борту находилось 12 граждан Филиппин.

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