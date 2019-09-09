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Ціни на нафту зростають на очікуванні скорочення видобутку в Саудівській Аравії

Новини » Енергетика    09.09.2019 - 11:40
Ціни на нафту зростають на очікуванні скорочення видобутку в Саудівській Аравії
Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Ціни на нафту піднялися вище 62 доларів за барель

Ціни на нафту станом на 9 вересня продовжують рости на очікуваннях того, що найбільший у світі експортер Саудівська Аравія продовжить підтримувати скорочення видобутку в країнах ОПЕК. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що на ранок 9 вересня ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,93% до 62,11 доларів за барель, а WTI - на 1,08% до 57,13 доларів за барель.

Видання пише, що нафта росте на очікуваннях того, що після зміни міністра енергетики Саудівська Аравія продовжить дотримуватися скорочення рівня видобутку країнами ОПЕК. Повідомляється, що днями новим міністром енергетики Саудівської Аравії був призначений Абдулазіз бін Салман. Reuters зазначає, що, таким чином, енергетичний портфель вперше був переданий члену королівської родини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Перській затоці берегова охорона Ірану затримала філіппінський танкер. Судно з нафтопродуктами затримали за підозрою у контрабанді пального. За даними Тегерана, танкер намагався нелегально транспортувати 283,9 тис. літрів дизельного палива. На борту перебували 12 громадян Філіппін.

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