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Цены на нефть растут, несмотря на напряженность между США и Китаем

Новости » Экономика     25.05.2020 - 10:29
Цены на нефть растут, несмотря на напряженность между США и Китаем
Фото: добыча нефти (OilNow)

Нефть марки Brent поднялась выше 35 долларов

Цены на нефть растут в понедельник, 25 мая, несмотря негативный фон из-за роста напряженности между Вашингтоном и Пекином в связи с новым законопроектом о национальной безопасности в Гонконге.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,26% до 35,22 долларов за баррель к 10:00 по киевскому времени. Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI подорожали на 0,99% до 33,58 долларов за баррель. Оба контракта выросли за последние четыре недели, но за период с начала года снижаются примерно на 45%.

Инвесторы были потрясены в пятницу, когда Пекин обнародовал детали законодательства о безопасности в Гонконге, которое считают поворотным моментом для бывшей британской колонии.

Это предложение вызвало гнев жителей Гонконга, которые отказались от правил социального дистанцирования и протестовали на улицах. Полиция Гонконга применила слезоточивый газ и водометы в воскресенье, чтобы разогнать тысячи людей, протестующих против плана Пекина ввести закон о национальной безопасности.

Введение нового закона о национальной безопасности в Гонконге может повлечь за собой создание баз спецслужб КНР в мировом финансовом центре, что вызвало опасения по поводу прямого контроля города китайскими властями и перспективы новых протестов.

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу раскритиковал Китай за рассматриваемый им законопроект, назвав его безосновательным и катастрофическим и сказав, что закон может оказать влияние на особый торговый режим с США.

Напомним, Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции против Китая, если Гонконг будет лишен высокой степени автономии.

Отметим, НБУ в своем макроэкономическом прогнозе заложил среднюю цену на нефть в 2020 году на уровне 35 долларов за баррель.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины нефтьГонконг
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