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Ціни на нафту ростуть на тлі новин про здоров'я Трампа

Київ, Понеділок 05 жовтня 2020 12:42
Ціни на нафту ростуть на тлі новин про здоров'я Трампа
Фото: видобуток нафти (OilNow)
Автор: Олександр Білоус

Трампа можуть виписати з лікарні вже в цей понеділок

Ціни на нафту виросли більш ніж на 2% у понеділок, 5 жовтня. Цьому сприяли коментарі лікарів президента США Дональда Трампа, згідно з яким, він може бути виписаний з лікарні вже в понеділок, всього через кілька днів після того, як його позитивний тест на коронавірус викликав загальну тривогу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Інформація про стан здоров'я Трампа знизила політичну невизначеність на світових ринках, піднявши Brent на 2,37% до 40,20 доларів за барель до 12.00 за київським часом. Нафта WTI подорожчала на 2,75% за 38,07 доларів за барель.

Ціни також підтримані ескалацією страйки робітників в Норвегії, в результаті якої були закриті чотири нафтогазових родовищ Equinor. За даними Норвезької нафтогазової асоціації, страйк може знизити виробничі потужності країни на 330 тис. барелів нафти або 8% від її загального обсягу видобутку.

У п'ятницю ціни впали більш ніж на 4% на тлі невизначеності, пов'язаної зі здоров'ям Трампа, що посилило побоювання з приводу зростання кількості випадків коронавірусу, який може сповільнити відновлення світової економіки.

Аналітики кажуть, що відновлення в понеділок було викликане ослабленням найгірших побоювань з приводу здоров'я Трампа, незважаючи на деякі змішані сигнали про стан його здоров'я.

Як повідомляло РБК-Україна, президент США Дональд Трамп повідомив про позитивний тест на COVID-19.

Ціни на нафту Brent впали в п'ятницю нижче 40 доларів на новинах про зараження президента США Дональда Трампа коронавірусом.

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