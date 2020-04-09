Цены на нефть растут перед саммитом ОПЕК+

Цены на нефть растут в четверг, 9 апреля, на ожиданиях, что крупнейшие мировые производители нефти согласятся сократить добычу в условиях, когда отрасль столкнется с коронавирусным спадом мирового спроса на нефть. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,2% до 33,25 долларов за баррель. Фьючерсы на сырую нефть WTI подорожали на 3,3 до 25,9 долларов за баррель.

Пока остаются надежды, что намеченные на четверг переговоры ОПЕК+ будут более успешными, чем мартовская встреча, закончившаяся развалом пакта о сокращении добычи и последующей ценовой войной между Саудовской Аравией и Россией на фоне обрушения спроса, вызванного пандемией коронавируса.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, в том числе Россия - группа, известная как ОПЕК+, - собираются провести в четверг совещание в режиме видеоконференции.

Надежды на соглашение о сокращении от 10 до 15 млн баррелей в сутки выросли после того, как в СМИ появились сообщения о том, что Россия готова сократить добычу на 1,6 млн баррелей в сутки, а министр энергетики Алжира заявил, что ожидает "плодотворной" встречи.

Однако с учетом того, что нефть потеряла половину своей стоимости с начала года, а прогноз спроса на нефть упадет до 30%, аналитики скептически относятся к тому, насколько эффективным будет снижение ОПЕК+ для повышения цен.

Как сообщало РБК-Украина, страны ОПЕК+ перенесли на 9 апреля, экстренный саммит по сокращению добычи нефти, который ранее планировалось провести на 6 апреля.

Goldman Sachs прогнозирует падение цены на Brent до 20 долларов за баррель во втором квартале 2020 года. Такого уровня не было с начала 2002 года.