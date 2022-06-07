Цены на нефть продолжили рост: что стало причиной

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,6%, до 120,27 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 0,7%, до 119,33 долларов за баррель. В понедельник эталонный показатель достиг трехмесячного максимума в 120,99 долларов.

Пекин и коммерческий центр Шанхай в последние дни возвращаются к нормальной жизни после двух месяцев локдауна, направленного на сдерживание вспышек штамма Omicron. В понедельник в большинстве районов Пекина были сняты запреты на движение и открыты рестораны.

"Мы можем наблюдать всплеск спроса на топливо, поскольку автомобили возвращаются на дороги в крупных городах, а порты постепенно возвращаются к нормальной работе в Китае", - сказала Тина Тенг, аналитик CMC Markets.

Крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия повысила июльскую официальную цену продажи (OSP) своей флагманской легкой нефти сорта Arab в Азии на 2,10 доллара с июня до премии в 6,50 доллара к котировкам Омана и Дубая, чуть ниже исторического пика, зафиксированного в мае, когда цены достигли максимума из-за опасений перебоев с поставками из России.

На прошлой неделе Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники (ОПЕК+) решили увеличить добычу в июле и августе на 648 тысяч баррелей в сутки, что на 50% больше, чем планировалось ранее.

Повышенная цель была распространена на всех членов ОПЕК+. Однако у многих участников нет возможности наращивать производство, в том числе у России, которая находится под санкциями Запада.

"Несмотря на то, что новые повышенные ежемесячные целевые показатели по-прежнему обусловлены пропорциональными взносами всех участников (включая Россию), нереально ожидать увеличения, близкого к основному показателю", - сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.