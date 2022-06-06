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Нефть поднялась выше 120 долларов после того, как Саудовская Аравия повысила цены

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Украина, Понедельник 06 июня 2022 08:31
Нефть поднялась выше 120 долларов после того, как Саудовская Аравия повысила цены Фото: нефть подорожала до 120 долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть выросли в понедельник, 6 июня: нефть марки Brent поднялась выше 120 долларов за баррель. Это произошло после того, как Саудовская Аравия повысила цены на свою нефть в июле, сигнализируя о дефиците предложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Нефть марки Brent выросла на 0,8%, до 120,63 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 0,8%, до 119,80 долларов за баррель.

Саудовская Аравия повысила официальную цену продажи (OSP) своей флагманской легкой нефти сорта Arab в Азии до премии в 6,50 долларов по сравнению со средним значением эталонных показателей Омана и Дуба после премии в 4,40 долларов в июне, сообщила государственная нефтедобывающая компания Aramco.

Июльская OSP является самым высокой с мая, когда цены достигли исторического максимума из-за опасений по поводу перебоев с поставками из России на фоне санкций в связи с ее вторжением в Украину.

Повышение цен произошло, несмотря на решение на прошлой неделе Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников (ОПЕК+) увеличить добычу в июле и августе на 648 тысяч баррелей в сутки, или на 50% больше, чем планировалось ранее.

Многие считают, что решение ОПЕК+ ускорить увеличение добычи вряд ли удовлетворит спрос, поскольку увеличение доли распространяется на всех членов, включая Россию, которая сталкивается с санкциями.

"Хотя это увеличение крайне необходимо, оно не соответствует ожиданиям роста спроса, особенно с учетом частичного запрета ЕС на импорт российской нефти", - отмечает аналитик Commonwealth Bank Вивек Дхар.

Итальянская Eni и испанская Repsol могут начать поставки венесуэльской нефти в Европу уже в следующем месяце, чтобы компенсировать российскую нефть. Однако объем, который получат компании, не ожидается большим.

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