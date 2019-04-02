Цены на нефть снова обновили годовой максимум

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 2 апреля 2019 года, превысила 69 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

В частности, по состоянию на 10:35 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 69,14 доллара. Это на 0,77% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть эталонных марок сегодня умеренно растут после резкого скачка накануне, вызванного новыми сигналами сокращения добычи в ОПЕК. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на опрос аналитиков и анализ данных о танкерных перевозках нефти, добыча нефти в ОПЕК в марте сократилась на 295 тысяч баррелей в сутки - до 30,385 млн б/с. Кроме того, стало известно, что Саудовская Аравия снизила свою добычу до минимума за четыре года - до 9,82 млн баррелей в сутки.

Напомним, ранее сообщалось, что цены на нефть показали рекордный квартальный рост за последние 10 лет. В частности, цены на Brent за I квартал 2019 года выросли на 27%, на американскую нефть WTI - более чем на 32%.