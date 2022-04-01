Цены на нефть продолжают снижаться после рекордного за два года обвала

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,2% до 104,54 долларов за баррель после падения на 5,6% в четверг. Фьючерсы на американскую нефть WTI упали на 0,5% долларов 99,75 долларов за баррель после снижения на 7% в четверг.

Объявление США вызвало падение цен в четверг. Два эталонных контракта понесли убытки в размере около 13% за неделю, что стало самым большим за два года.

Страны-члены Международного энергетического агентства (МЭА) должны встретиться в пятницу, чтобы обсудить дальнейший экстренный выпуск нефти, который последует за их соглашением от 1 марта о выпуске около 60 миллионов баррелей.

Президент США Джо Байден в четверг объявил о выпуске 1 млн баррелей в сутки в течение шести месяцев, начиная с мая. Это будет самый крупный выброс из Стратегического нефтяного резерва США (SPR).

Цель состоит в том, чтобы компенсировать перебои с поставками нефти из России, на которую распространяются санкции после ее вторжения в Украину.

Трейдеры ждут, сколько нефти согласятся выпустить страны МЭА, но не ожидают, что это окажет долгосрочное влияние на рынок.

"Предыдущие выпуски SPR потребовали времени, чтобы выйти на рынок, и они мало повлияли на цены", - отмечают аналитики ANZ Research.

В то время как Байден призвал производителей США увеличить добычу, аналитики ANZ заявили, что массовый выпуск SPR может иметь неприятные последствия и отбить у производителей желание бурить больше.

"Масштаб предлагаемого выпуска достаточно велик, чтобы в основном или даже полностью восполнить дефицит предложения на рынке сырой нефти в течение определенного периода", - сказал аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank Тобин Гори.

"Это действие, скорее всего, ограничит цены на этот период, после чего рынок будет полагаться на ОПЕК+ в вопросе увеличения добычи", - сказал он.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, включая Россию, объединенные под общим названием ОПЕК+, придерживались планов по увеличению добычи на скромные 432 тысяч баррелей в день в мае, несмотря на давление Запада на Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты с целью использовать свои свободные мощности для увеличения добычи нефти.